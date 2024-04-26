Источник: Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», переговоры с «Мерседесом» назначены

Источник: Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», переговоры с «Мерседес» назначены | Источник: Чемпионат.com

Портал F1-Insider опубликовал информацию о готовящихся переговорах между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и командой «Мерседес».

«В течение двух недель после гонки в Майами должны состояться переговоры между “Мерседесом” и Максом Ферстаппеном. Со стороны Макса на встречу придут его отец и менеджер. Со стороны “Мерседеса” на переговоры прибудут глава команды Тото Вольф, исполнительный директор концерна Ола Каллениус и сэр Джеймс Рэтклифф.

«Мерседес» готов пойти на многое, чтобы переманить Макса. «Мерседес» планирует привязать Ферстаппена к собственному бренду, чтобы он продолжал зарабатывать и продвигать компанию даже после окончания карьеры. Бизнесмен Рэтклифф готов вложить большое количество средств ради такого перехода. Предполагаемая зарплата Макса с учётом премий и специальных выплат может составить около $ 150 млн в год", — сообщается в материале F1-Insider.