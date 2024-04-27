«Это очень смело и дерзко». Хорнер — о решении производить двигатели с «Фордом»

«Мы взялись за новый проект с двигателем. У нас работают исключительные люди, у нас невероятное оборудование, и, конечно, то, что мы сделали, это очень смело и дерзко. “Ред Булл” не выиграл бы 117 гонок и не добился бы того, чего мы добились, не принимая смелых решений. Мы верим, что это окупится», — приводит слова Хорнера портал RacingNews365.