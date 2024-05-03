«Ощущение опасности опьяняет» Айртон Сенна жил и погиб на трассе. Почему его считают величайшим гонщиком «Формулы-1»

30 лет назад, 1 мая 1994 года, на Гран-при Сан-Марино погиб один величайших пилотов «Формулы-1» Айртон Сенна. Машина бразильца на одном из поворотов врезалась в стену на скорости более 200 километров в час. Точная причина той аварии до сих пор не установлена, но именно гибель Сенны повлияла на беспрецедентное усиление мер безопасности в «Формуле-1».

1981 год, 21-летний Сенна стал первым в истории бразильцем, который выиграл сразу два чемпионата британской «Формулы-Форд». После церемонии награждения диктор Брайан Джонс подошел к Сенне с микрофоном: «Ну что, Айртон, ты блестяще выступил в Формуле-1600, теперь тебя ждет дорога наверх, в Формулу-3?» — спросил Джонс. Ответ шокировал и интервьюера, и собравшихся зрителей.

Я завязываю с гонками и возвращаюсь в Бразилию. Айртон Сенна

Это был момент, когда карьера Сенны действительно могла закончиться, едва начавшись. Отец, на деньги которого Айртон провел год в Великобритании, отказался спонсировать следующий сезон. Он хотел, чтобы сын взялся за ум, вернулся в Бразилию и поступил в университет. Собственных средств для жизни в Европе у Айртона не было, и он поехал на родину. Чтобы меньше чем через полгода вернуться и продолжить свой путь к вершине автоспорта.

«Едешь с мыслью, что сейчас тебя сорвет с трассы — ты достиг своего предела»

В отличие от многих великих спортсменов Айртону Сенне в детстве не пришлось пройти испытание бедностью и прочими лишениями. Будущий чемпион мира в классе «Формула-1» родился 21 марта 1960 года в Сан-Пауло в зажиточной бразильской семье. Его отец был землевладельцем и в детстве поощрял любовь сына к автоспорту — уже в четыре года он подарил ему карт.

Заниматься гонками Сенне не мешали даже проблемы с двигательными функциями, которые он испытывал в детстве. Мать Айртона рассказывала, что сыну было трудно подниматься на высокие лестницы, а еще вспоминала, что ему всегда покупали две порции мороженого, потому что одну из них ребенок неизбежно ронял.

В 13 лет Сенна впервые участвовал в соревнованиях по картингу. Как рассказывал сам бразилец, стартовые позиции гонщиков определялись путем слепого жребия: участники просто вытаскивали номера на стартовой решетке. Айртону достался первый, что любопытно перекликается с его профессиональной карьерой, во время которой его называли королем квалификаций. К 30 годам он установил рекорд по количеству поул-позиций в «Формуле-1», который продержался более 10 лет.

Когда я занимался картингом, один старый механик сказал мне: «Если чувствуешь, что теряешь сцепление с трассой с мыслью “сейчас меня сорвет”, но вместо этого остаешься на треке — значит, ты достиг своего предела и едешь с максимально возможной скоростью. Айртон Сенна трехкратный чемпион мира в классе «Формула-1»

«Хорошие гонщики сильнее доминируют в дождь»

Настоящее имя бразильского гонщика — Айртон Да Сильва. Сенна — это девичья фамилия матери бразильского гонщика, под которой он начал выступать за полтора года до своего первого появления в «Формуле-1». На то было две причины. Во-первых, да Силва — это, вероятно, самая популярная фамилия в Бразилии, а Айртон всегда любил выделяться. Во-вторых, гонщик не хотел позорить свою семью в случае, если у него не получится сделать карьеру в «Формуле-1». Опасения оказались напрасными.

Свой первый Гран-при в королевских гонках Сенна провел в 1984 году на домашнем этапе в Бразилии. До финиша Айртон не добрался, на восьмом круге у болида команды Toleman, за рулем которого был Сенна, отказал мотор. Но всего через неделю 24-летний пилот набрал свои первые очки в чемпионате. На трассе в Южной Африке он финишировал шестым.

Первое в карьере попадание на пьедестал «Формулы-1» случилось с Сенной на шестом по счету Гран-при. В Монте-Карло при очень сильном дожде он обогнал несколько пилотов на более мощных болидах и был готов атаковать лидировавшего француза Алена Проста. Но из-за погодных условий гонка была прервана, а места присвоены согласно позициям гонщиков на момент остановки.

Хорошие гонщики обычно сильнее доминируют именно в дождь. Тебе нужен весь твой природный талант, настоящее мастерство и чертовски большая уверенность в себе, особенно на первом круге. Пэт Симмондс первый гоночный инженер Сенны

Впоследствии Сенну стали называть человеком дождя. Он очень уверенно чувствовал себя на мокрой трассе и доминировал в таких условиях. Свою первую победу в «Формуле-1» Айртон также одержал в дождь. Это было в сезоне 1985 года в португальском Эшториле, когда бразилец уже выступал за команду Lotus. А Ален Прост, которого Сенна так и не смог обогнать в Монте-Карло в 1984 году, стал его главным соперником и антиподом в разрезе всей гоночной карьеры.

«Он всегда был убежден в своей правоте»

Противостояние Сенны и Проста некоторые эксперты автоспорта называют самым культовым в истории «Формулы-1». Ирония в том, что настоящая битва между ними началась в 1988 году, когда они оказались в одной команде, в McLaren.

Самый яркий случай в первый год соперничества случился в Эшториле, где за несколько лет до этого Сенна одержал свою первую победу.

В конце финишной прямой Прост пытался обогнать Сенну, сместился вправо, но Айртон повернул руль в сторону напарника по команде, и машина француза оказалась в считаных сантиметрах от стены. Однако Прост спасся от аварии и в итоге выиграл этот Гран-при.

Ему все всегда сходило с рук. Сколько раз за годы карьеры в «Формуле-1» его штрафовали за такие вещи? Никогда. Ален Прост четырехкратный чемпион мира в классе «Формула-1»

В сезоне 1988 года пара пилотов McLaren Сенна — Прост выиграли на двоих 15 гонок из 16. 8 побед было на счету Сенны, 7 — у Проста. При этом общее количество очков было больше у Проста, но по правилам Ф-1 того времени в общий зачет шли результаты 11 лучших гонок каждого пилота. Именно поэтому чемпионом сезона-1988 стал Айртон Сенна. Это был первый титул в его карьере.

Пиком противостояния Сенны и Проста стал сезон 1989 года. Самый запоминающийся конфликт в череде остальных случился на Гран-при Сан-Марино. На рестарте после серьезной аварии Герхарда Бергера Сенна обогнал Проста в первом повороте, нарушив договор, согласно которому, по словам Алена, напарники не могли обгонять друг друга в этом месте. Но Айртон был уверен, что завершил маневр еще до поворота, потому считал себя правым.

Он играл по особым правилам, в которые верил. Вот и все. Больше его ничего не интересовало. Он всегда был убежден в своей правоте. Ален Прост четырехкратный чемпион мира в классе «Формула-1»

Прост по итогам сезона 1989 года взял у Сенны реванш за поражение в чемпионате-1988 и выиграл общий зачет. А перед следующим сезоном ушел из McLaren в Ferrari, заявив, что британская команда недостаточно его уважает и отдает предпочтение Сенне.

Уже являясь представителями разных «конюшен» (так называют команды в «Формуле-1» — прим. «Ленты.ру»), бразилец и француз в 1990 году снова разыгрывали между собой титул чемпиона самой престижной гоночной серии. Все решилось в предпоследнем Гран-при Японии. Их машины столкнулись на первом повороте после старта, и оба выбыли из гонки. К тому моменту больше очков было у Сенны, и он стал чемпионом второй раз за карьеру.

Черный уик-энд автоспорта

До фатального 1994 года Айртон Сенна успел выиграть еще один, третий титул чемпиона мира в классе «Формула-1». Это случилось в 1991 году. Далее в общем зачете он занимал сначала четвертое, а затем второе место. Перед сезоном-1994 бразилец подписал контракт с командой Williams.

Несмотря на то что их болиды считались самыми мощными и технически оснащенными, первые несколько гонок у Сенны не получились. На домашнем Гран-при Бразилии он сошел с дистанции, то же самое произошло и в Японии. Тем не менее Айртон продолжал верить в то, что ему обязательно покорится четвертый титул чемпиона, и в тренировочных заездах выжимал из машины все и даже больше.

Ощущение опасности опьяняет. Айртон Сенна трехкратный чемпион мира в классе «Формула-1»

А дальше был тот самый роковой Гран-при Сан-Марино, который позднее назвали черным уик-эндом автоспорта. Сначала на тренировке в серьезную аварию попал соотечественник Сенны Рубенс Баррикелло. С тяжелейшими травмами его отправили в госпиталь, куда Айртон, сильно переживавший за соотечественника, проник глубокой ночью, несмотря на запрет врачей. «Когда я очнулся, то первым, кого я увидел, был Сенна. Он стоял со слезами на глазах», — рассказывал Баррикелло.

На следующий день, 30 апреля 1994 года, в Сан-Марино погиб австрийский пилот Роланд Ратценбергер. На скорости 300 км/ч он врезался в бетонную стену. А меньше чем через сутки страшная авария случилась уже с самим Айртоном Сенной.

Его болид сорвало на скоростном повороте «Тумбурелло», вынесло на обочину и на огромной скорости ударило о стену. Спасатели увидели внутри автомобиля страшную картину — из носа Айртона сочилась кровь и мозговая жидкость, была разорвана височная артерия, череп раздроблен в районе правого глаза. По приезде в больницу он был еще жив, но спасти его врачам не удалось.

Причины трагедии так и не были окончательно установлены. Есть версия, что причиной срыва болида с траектории стали плохо прогретые шины, так как шесть кругов до этого гонщики ехали за машиной безопасности. Некоторые эксперты винят в произошедшем самого Сенну, вернее его остро атакующий стиль вождения. Встречается мнение, что в гибели трехкратного чемпиона мира виноваты инженеры Williams — рычаг передней подвески не вынес удара, сломался и пробил шлем гонщика.

Лучше всех момент аварии видел еще молодой Михаэль Шумахер, который ехал сразу за бразильцем. По словам немца, он даже подумать не мог, что Сенна погибнет.

Прежде мне казалось, что в наше время смерть на трассе уже невозможна. Вечером того воскресенья я даже думал об уходе из гонок. Михаэль Шумахер семикратный чемпион мира в классе «Формула-1»

Айртона Сенны не стало в возрасте 34 лет. Он выиграл три титула чемпиона мира, 41 гонку и 65 квалификаций. Но именно после его гибели в «Формуле-1» начались значительные изменения регламента безопасности. Возможно, это и стало главной победой пилота. Гонщики следующих за Айртоном поколений, попадая в страшные аварии, с большей долей вероятности могут остаться в живых.