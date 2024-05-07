Гран-при Майами побил рекорд по телепросмотрам Формулы-1 в США

В среднем за Гран-при Майами по телевидению наблюдало 3,1 миллиона человек в США. Ранее рекорд в данном показателе принадлежал Гран-при Майами, который состоялся в 2022 году. Тогда трансляцию смотрело порядка 2,6 миллиона зрителей.

Кроме того, за спринтом смотрели 946 тысяч человек в США. Данный показатель является рекордным с момента возникновения подобного формата. Ранее рекорд в спринте был установлен на Гран-при Азербайджана, который состоялся в 2023 году и собрал 883 тысяч человек у экранов телевизоров.