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12:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Доход Формулы-1 вырос на 45% по сравнению с прошлым годом

Доходы Формулы-1 в первом квартале 2024 года составили порядка $ 553 млн, что превышает прошлогодний показатель на 45%, сообщает RaceFans.

Доход Формулы-1 вырос на 45% по сравнению с прошлым годом | Источник: Чемпионат.com

Таким образом, общие выплаты командам также выросли на 45% с $ 130 до 163 млн.

Главной причиной повышения доходов стало то, что Формула-1 проведёт на одну гонку больше в этом сезоне, по сравнению с предыдущим. Чемпионат начался в феврале, а не в марте. Помимо проведения дополнительной этапа, доход Формулы-1 вырос из-за новых соглашений с медиа-компаниями на показ соревнований.

Также стоит отметить, что операционныq доход Ф-1 составил $ 94 млн, что на $ 15 млн больше, чем в 2023 году. Доход гоночной серии от прочей деятельности вырос с $ 66 до 95 млн, во многом засчёт продаж нового болида Формулы-2.

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