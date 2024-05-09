Доход Формулы-1 вырос на 45% по сравнению с прошлым годом | Источник: Чемпионат.com

Таким образом, общие выплаты командам также выросли на 45% с $ 130 до 163 млн.

Главной причиной повышения доходов стало то, что Формула-1 проведёт на одну гонку больше в этом сезоне, по сравнению с предыдущим. Чемпионат начался в феврале, а не в марте. Помимо проведения дополнительной этапа, доход Формулы-1 вырос из-за новых соглашений с медиа-компаниями на показ соревнований.