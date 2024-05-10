Хорнер рассказал, что у «Ред Булл» был разработан план на случай ухода Ньюи

«Мы знали, что этот момент настанет, поэтому мы заранее создали план действий, который позволит принять эстафету и продолжить ее.



Нам будет грустно видеть его уход, но он оставляет команду в хорошей форме. И у нас есть отличная команда людей, сила и глубина структуры, которые помогут нам двигаться вперёд.



Нам удавалось удерживать его в течение 18 лет, но, к сожалению, ничто не вечно. Эдриан был в “Уильямсе” семь лет, в “Макларене” тоже семь лет. Нам удалось удерживать его 18 лет.



Благодаря инженерной команде, которая у нас есть, у нас хорошие шансы на будущее. Мы всегда знали, что этот день приближается, и именно с 2014 года, когда Эдриан уже был очень близок к уходу, был разработан этот план», — приводит слова Хорнера издание Racing News 365.