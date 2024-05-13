Ферстаппен объяснил, почему бессмысленно менять систему очков в Формуле-1

«Придётся ли мне когда-нибудь бороться за очки вне топ-10? Если я окажусь в такой ситуации, то в любом случае остановлюсь! Проблема заключается в том, что, в конечном итоге, первые пять команд слишком сильны. Только в них вы можете соревноваться. Очки могут получать и 12, 14, 16 или 18 пилотов», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.