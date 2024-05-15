Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Чехия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Германия
Латвия
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Ванкувер
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Гранада
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Кадис
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Бостон
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Швейцария
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Словакия
Польша
Футбол. Зарубежный
21:45
Брайтон
Челси
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Атлетик
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Атлетико
Футбол. Зарубежный
14.05
Жирона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
14.05
Реал
Алавес
Футбол. Зарубежный
14.05
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Все события
10:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Комментатор BBC: Ферстаппен уйдёт из «Ред Булл», а Сайнс его заменит

Комментатор Формулы-1 на BBC Radio 5 Live и Sky Sports F1 Гарри Бенджамин высказал мнение, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен покинет команду.

Комментатор BBC: Ферстаппен уйдёт из «Ред Булл», а Сайнс его заменит | Источник: Чемпионат.com

«Что ж, ранее стало известно об уходе Эдриана Ньюи из “Ред Булл”. До этого я не был уверен, что Макс Ферстаппен покинет эту команду. Сейчас у меня в этом больше уверенности. Вижу Карлоса Сайнса в качестве замены Макса в “Ред Булл”. Мы знаем, что у Карлоса есть предложение от “Ауди”, они его схватят, несмотря ни на что.

Полагаю, Сайнс скорее заменит Ферстаппена, чем будет рядом с ним. Думаю, Ферстаппен уйдёт, и Сайнс будет тем парнем, который его заменит. Сейчас я всё больше склоняюсь к такому мнению», — сказал Бенджамин в подкасте Sky Sports.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Скорость Усика или габариты Фьюри? Изучаем расклады перед супербоем
Ничушкина снова отстранили от НХЛ и ещё забанили на полгода! Что произошло
Валиева рискует нарушить правила дисквалификации в шоу Навки!
Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь