Комментатор BBC: Ферстаппен уйдёт из «Ред Булл», а Сайнс его заменит

«Что ж, ранее стало известно об уходе Эдриана Ньюи из “Ред Булл”. До этого я не был уверен, что Макс Ферстаппен покинет эту команду. Сейчас у меня в этом больше уверенности. Вижу Карлоса Сайнса в качестве замены Макса в “Ред Булл”. Мы знаем, что у Карлоса есть предложение от “Ауди”, они его схватят, несмотря ни на что.



Полагаю, Сайнс скорее заменит Ферстаппена, чем будет рядом с ним. Думаю, Ферстаппен уйдёт, и Сайнс будет тем парнем, который его заменит. Сейчас я всё больше склоняюсь к такому мнению», — сказал Бенджамин в подкасте Sky Sports.