Ферстаппен повторил рекорд Сенны по завоеванным подряд поулам | Источник: Чемпионат.com

Таким образом пилот «Ред Булл» повторил рекорд по выигранным подряд поулам, который ранее единолично принадлежал бразильцу Айртону Сенне. Ранее он в составе «Макларена» в 1988—1989 годах выиграл восемь поул-позиций подряд.

Нынешняя серия Ферстаппена продолжается с прошлогоднего Гран-при Абу-Даби — последнего этапа сезона-2023. В этом году нидерландец выиграл все квалификации состоявшихся гоночных уикендов.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может стать единоличным рекордсменом по завоёванным подряд поулам, если выиграет квалификацию следующего этапа Формулы-1 — Гран-при Монако, который состоится с 24 по 26 мая.