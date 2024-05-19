Тото Вольф прокомментировал уход ключевых специалистов из «Мерседеса»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал уход из немецкой команды нескольких ключевых специалистов.
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал уход из немецкой команды нескольких ключевых специалистов.
«Мы находимся в действительно хорошем положении. Мы выиграли восемь чемпионатов подряд, а затем ситуация начала ухудшаться, и отчасти это связано с человеческим фактором. Насколько я вижу ситуацию, кто-то захотел уйти, кто-то был вынужден уйти по определённым обстоятельствам, но мы не только теряем, но и пополняемся новым персоналом.
Всё это происходит под руководством Джеймса Эллисона, который хорошо справляется со своим делом и так вдохновляет команду, что и я чувствую, что мы находимся на подъеме», — приводит слова Тото Вольфа Sky Sports.
Ранее стало известно, что «Мерседес» покинули бывший директор по производительности Лоик Серра, а также один из экс-руководителей немецкой команды Жером д’Амброзио и глава отдела аэродинамики Джоаккино Вино. Все они переходят в «Феррари». Взамен «Мерседес» получит двух специалистов из «Феррари» — бывшего главного конструктора «Скудерии» Симоне Ресту и руководителя отдела приложений, отвечающих за производительность машины, Энрико Сампо.