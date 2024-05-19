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12:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Тото Вольф прокомментировал уход ключевых специалистов из «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал уход из немецкой команды нескольких ключевых специалистов.

Тото Вольф прокомментировал уход ключевых специалистов из «Мерседеса» | Источник: Чемпионат.com

«Мы находимся в действительно хорошем положении. Мы выиграли восемь чемпионатов подряд, а затем ситуация начала ухудшаться, и отчасти это связано с человеческим фактором. Насколько я вижу ситуацию, кто-то захотел уйти, кто-то был вынужден уйти по определённым обстоятельствам, но мы не только теряем, но и пополняемся новым персоналом.

Всё это происходит под руководством Джеймса Эллисона, который хорошо справляется со своим делом и так вдохновляет команду, что и я чувствую, что мы находимся на подъеме», — приводит слова Тото Вольфа Sky Sports.

Ранее стало известно, что «Мерседес» покинули бывший директор по производительности Лоик Серра, а также один из экс-руководителей немецкой команды Жером д’Амброзио и глава отдела аэродинамики Джоаккино Вино. Все они переходят в «Феррари». Взамен «Мерседес» получит двух специалистов из «Феррари» — бывшего главного конструктора «Скудерии» Симоне Ресту и руководителя отдела приложений, отвечающих за производительность машины, Энрико Сампо.

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