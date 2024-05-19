Тото Вольф прокомментировал уход ключевых специалистов из «Мерседеса»

«Мы находимся в действительно хорошем положении. Мы выиграли восемь чемпионатов подряд, а затем ситуация начала ухудшаться, и отчасти это связано с человеческим фактором. Насколько я вижу ситуацию, кто-то захотел уйти, кто-то был вынужден уйти по определённым обстоятельствам, но мы не только теряем, но и пополняемся новым персоналом.



Всё это происходит под руководством Джеймса Эллисона, который хорошо справляется со своим делом и так вдохновляет команду, что и я чувствую, что мы находимся на подъеме», — приводит слова Тото Вольфа Sky Sports.