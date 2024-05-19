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14:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Льюис Хэмилтон вошел в список богатейших людей Великобритании

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в список богатейших людей Великобритании, составленный изданием Sunday Times.

Льюис Хэмилтон вошел в список богатейших людей Великобритании | Источник: Чемпионат.com

Льюис Хэмилтон занял в этом рейтинге 350-е место, его состояние оценивается в 350 миллионов фунтов стерлингов ($440 млн).

Льюис Хэмилтон — единственный действующий спортсмен в топ-350 авторитетного рейтинга. Однако, не единственный, кто связан с Формулой-1. Гораздо богаче Хэмилтона бывший босс Ф-1 Берни Экклстоун. Он и его семья занимают 92-е место в рейтинге, а их состояние оценивается в почти $ два с половиной миллиарда.

Хэмилтон также занимает 9-е место в списке «40 самых богатых людей Великобритании моложе 40 лет».

Состояние Хэмилтона может возрасти в 2025 году, когда он перейдёт в «Феррари».

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