Льюис Хэмилтон вошел в список богатейших людей Великобритании

Льюис Хэмилтон занял в этом рейтинге 350-е место, его состояние оценивается в 350 миллионов фунтов стерлингов ($440 млн).

Льюис Хэмилтон — единственный действующий спортсмен в топ-350 авторитетного рейтинга. Однако, не единственный, кто связан с Формулой-1. Гораздо богаче Хэмилтона бывший босс Ф-1 Берни Экклстоун. Он и его семья занимают 92-е место в рейтинге, а их состояние оценивается в почти $ два с половиной миллиарда.