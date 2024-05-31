«Машина была очень плохой». Ральф Шумахер рассказал, как решил покинуть Ф-1

«Время, проведённое в “Уильямсе”, было прекрасным. Затем я перешёл в “Тойоту”, и за тот период у нас было несколько хороших гонок, но в целом всё пошло не так, как я хотел.

И, естественно, после такого периода я решил воспользоваться возможностью перейти в небольшую команду. Я провёл тесты с «Форс Индия», так она тогда называлась, он [Виджай Маллья] только что купил эту команду.

Тесты должны были продлиться два дня, и я могу вам сказать, что после первого дня машина была настолько плохой, что я подумал: что мне делать?

Должен ли я продолжать гоняться в хвосте пелотона, рискуя своей жизнью, или лучше вернуться к своему шестилетнему ребёнку? И я решил уйти ради своей семьи, поэтому и завязал с гонками", — сказал Ральф в подкасте с Дарреном Ривзом.