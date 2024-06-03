Ральф Шумахер: Отношения между Хэмилтоном и «Мерседесом» начинают трещать

«Отношения начинают трещать. В Монако у “Мерседеса” было обновление только для Расселла. Хэмилтон же дал понять, что находится в невыгодном положении.

Я понимаю его, но не стоит забывать, что он уходит из команды, которая начинает сосредоточиваться на Джордже Расселле. Хотя Хэмилтон по-прежнему остаётся пилотом мирового класса. Он по-прежнему хочет восьмой титул, и, очевидно, он отлично знает, что это недостижимо в «Мерседесе» сейчас", — приводит слова Шумахера издание Formel1.de.