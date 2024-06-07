«Формула-1» представила машину 2026 года на возобновляемом бензине. У нее нулевой выброс вредных веществ | Источник: FIA

В 2026 году главную гоночную серию мира ждет очередная корректировка технического регламента. Как и во все последние разы, создатели реформы поставили во главу угла повышение зрелищности и безопасности, при этом не забыв про модную нынче экологичность. Получившийся концепт можно вкратце назвать амбициозным. Причем настолько, что в его воплощении засомневались даже гонщики.

Новая «формула» будет сверхмощной благодаря «зеленым» технологиям

Положения обновленного регламента серьезно коснулись практически каждого аспекта болида. Среди ключевых новшеств стоит отметить увеличение мощи гибридной силовой установки и уход в прошлое обгонной системы ДРС. Аккумулятор, накапливающий заряд от кинетических рекуператоров на каждом из четырех колес, должен будет выдавать около 475 лошадиных сил, что примерно на 160 единиц больше нынешнего показателя. А вкупе с двигателем внутреннего сгорания мощность новых моторов уже официально перевалит за тысячу лошадок.

При этом регламент 2026 года предполагает немного запутанную систему регулировки такого количества энергии. Для этого привычное всем крыло ДРС, открывающееся на прямых для обгона соперника, заменит специальная обгонная кнопка или ручной режим повышения мощности, который будет называться МОМ. Устройство позволит пилоту по своему усмотрению использовать дополнительный заряд энергии в короткий отрезок (например, в момент обгона) или на протяжении круга. В то же время слишком быстрые машины, наоборот, будут тормозиться автоматикой — начиная с 290 километров в час подача энергии от «батарейки» станет постепенно снижаться вплоть до нулевого значения при 355 км/ч.

Работать одна из самых мощных силовых установок за всю историю «Ф-1» будет, кстати, на экологичном топливе с нулевым выбросом вредных веществ. Насколько известно, этим продуктом королевская серия занимается совместно со своим титульным спонсором — саудовским нефтяным гигантом «Арамко». Полностью возобновляемый бензин будет также соответствовать всем стандартам, чтобы заливаться в баки обычных дорожных автомобилей.

Что касается аэродинамики и габаритов болида, то их ждет упрощение и укорачивание. В целом новые «формульные» машины станут менее длинными, чем сейчас, узкими и, главное, дешевыми за счет запрета разного рода надкрылков и других мелких элементов обвеса, чье производство всегда влетало командам в копеечку. Уменьшится колесная база, ширина колес и всего болида, а также будет выпрямлено днище — еще один дорогостоящий и трудозатратный элемент конструкции современной машины «Ф-1». Зато определенную эффектность добавят подвижные элементы передних и задних антикрыльев, которые гонщики в отличие от ДРС смогут крутить самостоятельно, уменьшая лобовое сопротивление на определенных участках трассы.

Некоторые параметры машины выглядят нереалистичными, а управление — слишком сложным

Изменения, которые предполагает новый регламент, по расчетам приведут к снижению прижимной силы машин и ухудшению их обтекаемости. Данная мера — вынужденная, чтобы наконец-то решить вопрос с «эффектом грязного воздуха», от которого королевская серия страдает уже почти десятилетие. Речь о завихрениях, которые создают за болидами многочисленные мелкие элементы аэродинамики. Из-за этого в «Формуле-1» крайне сложно сблизиться с соперником для обгона — чем ближе дистанция, тем сильнее начинает водить преследующую машину в потоке «грязного воздуха».

И здесь кроется первая потенциальная проблема грядущих нововведений, ведь, борясь с «грязным воздухом», технические специалисты, по сути, нивелируют любые достижения в этом плане, одновременно делая поведение болида менее стабильным. А теперь на это дополнительно накладывается довольно «затычная» для пилотов работа с появившимися «кнопками обгона» и подвижными крыльями, которую придется делать по несколько раз за гонку. Отсюда встает вопрос: а не переборщили ли в ФИА и «Формуле-1» со стремлением любой ценой добиться экшена на трассе?

Другим сомнительным моментом является утверждение разработчиков концепта, что новая машина сбросит целых 30 килограммов. Как это удастся реализовать, если конструкторам почти гарантированно придется увеличивать объем батарейки гибридного двигателя, спрашивают в том числе и гонщики.

«Думаю, сразу достичь цели в 30 килограммов будет невозможно. Если силовая установка будет наполовину электрической, то понадобится соответствующее количество батарей. Только из-за нового гибридного мотора базовый вес болида увеличится на 20−30 килограммов. А вы хотите снизить общий вес болида на 30 килограммов, то есть относительно текущей машины снижать его нужно будет уже на 60. Вероятно, это будет невыполнимой задачей», — прокомментировал смелые планы серии Фернандо Алонсо.

Так или иначе, интрига в «Формуле-1» накануне 2026 года и, возможно, дальше по ходу сезона гарантирована. Конечно, при условии, что некий Эдриан Ньюи или Джеймс Эллисон не «хакнут» хитроумный регламент, как уже неоднократно делали в прошлом. Однако в этот раз найти заветную лазейку может оказаться совсем нелегко.