01:03 (мск), источник: ТАСС

Расселл выиграл квалификацию Гран-при Канады «Формулы-1»

Нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла» занял второе место.

Источник: Reuters

ОТТАВА, 9 июня. /ТАСС/. Британский пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл стал победителем квалификации девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Соревнования проходят на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Третьим стал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Расселл и Ферстаппен показали одинаковый результат. Британец будет стартовать с первого места, так как установил лучший круг первым.

Партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес не смог преодолеть первый квалификационный сегмент, заняв 16-е место. В заключительный сегмент не вышли оба гонщика «Феррари». Монегаск Шарль Леклер занял 11-е место, испанец Карлос Сайнс — младший — 12-е. Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 21:00 мск.

Рекордсменами по числу побед на Гран-при Канады являются немец Михаэль Шумахер и британец Льюис Хэмилтон, которые побеждали по семь раз. Среди действующих пилотов, помимо Хэмилтона, в Канаде дважды побеждал Ферстаппен, по одному разу — испанец Фернандо Алонсо и австралиец Даниэль Риккьярдо.

Читайте также от «ТАСС»
"У меня стали отниматься потихоньку ноги, затем и руки, я стала плохо разговаривать"
"Все мои олимпийские грезы теперь можно выбросить в мусорку"
"Финны могут временно тешить свое больное самолюбие, но потом приедут наши и будут их обыгрывать"
В команде Нурмагомедова прокомментировали информацию о долгах по налогам
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь