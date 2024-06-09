Расселл выиграл квалификацию Гран-при Канады «Формулы-1»

ОТТАВА, 9 июня. /ТАСС/. Британский пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл стал победителем квалификации девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Соревнования проходят на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Третьим стал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Расселл и Ферстаппен показали одинаковый результат. Британец будет стартовать с первого места, так как установил лучший круг первым.

Партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес не смог преодолеть первый квалификационный сегмент, заняв 16-е место. В заключительный сегмент не вышли оба гонщика «Феррари». Монегаск Шарль Леклер занял 11-е место, испанец Карлос Сайнс — младший — 12-е. Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 21:00 мск.