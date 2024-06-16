В «Пирелли» объяснили, почему попросили ФИА оставить 18-дюймовые шины

Они станут уже и немного меньше в диаметре, но по-прежнему останутся 18-дюймовыми.

«Мы предложили сделать шины немного уже, но оставить их 18-дюймовыми. По нашему мнению, это хороший компромисс между запланированным снижением веса и необходимыми рабочими характеристиками шин, которые будут необходимы в 2026 году.



При использовании 16-дюймовых шин могла снизиться прочность шины, а также значительно повыситься её перегрев. Мы провели несколько симуляций и внесли предложение оставить 18-дюймовые шины, оно было принято», — приводит слова Изолы Motorsport.