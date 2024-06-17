Шарль Леклер станет первым факелоносцем олимпийского огня в Монако

Шарль Леклер станет первым факелоносцем Олимпийского огня | Источник: Чемпионат.com

Монегаск станет первым факелоносцем олимпийского огня в Монако. Об этом информирует Radio Monaco.

«Шарль Леклер станет первым факелоносцем олимпийского огня. Сегодня мы все ещё воодушевлены его исторической победой на Гран-при Монако, а завтра гонщик Формулы-1 удостоится чести нести олимпийский огонь во время своего визита в Княжество», — говорится в сообщении источника.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.