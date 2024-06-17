15:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Шарль Леклер станет первым факелоносцем олимпийского огня в Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер примет участие в традиционной эстафете олимпийского огня.

Шарль Леклер станет первым факелоносцем Олимпийского огня | Источник: Чемпионат.com

Монегаск станет первым факелоносцем олимпийского огня в Монако. Об этом информирует Radio Monaco.

«Шарль Леклер станет первым факелоносцем олимпийского огня. Сегодня мы все ещё воодушевлены его исторической победой на Гран-при Монако, а завтра гонщик Формулы-1 удостоится чести нести олимпийский огонь во время своего визита в Княжество», — говорится в сообщении источника.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

В настоящий момент Леклер занимает второе место в общем зачёте пилотов. На счету монегаска 138 очков. Лидирует в чемпионате нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 194 балла. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Испании, пройдёт с 21 по 23 июня.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Сборная Украины получит дополнительную охрану на Евро-2024
МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр спустя 124 года
Церемония открытия ЕВРО-2024: во сколько начало, где смотреть трансляцию
Канада ввела санкции против Владислава Третьяка
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь