Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании «Формулы-1»

МАДРИД, 23 июня. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Гран-при Испании». Соревнования проходят на автодроме «Барселона-Каталунья».

Второе место занял британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Третьим стал британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес».

Ферстаппен в четвертый раз победил на трассе в Барселоне, ранее нидерландец выигрывал Гран-при Испании в 2016, 2022 и 2023 годах. Ферстаппен лидирует в чемпионате с 219 очками, вторым идет Норрис (150 очков), третьим — пилот «Феррари» Шарль Леклер из Монако (148). В Кубке конструкторов лидерство сохраняет «Ред Булл» (330 очков), второе место занимает «Феррари» (270), третье — «Макларен» (237).

Барселона неизменно принимает этап чемпионата мира с 1991 года. Рекордсменами по числу побед на Гран-при Испании являются семикратные чемпионы мира немец Михаэль Шумахер и Хэмилтон, на счету которых по шесть выигрышей в Испании.