17:42 (мск), источник: ТАСС

Джордж Расселл выиграл Гран-при Австрии «Формулы-1»

Вторым стал Оскар Пиастри, третьим — Карлос Сайнс.

Источник: Reuters

ВЕНА, 30 июня. /ТАСС/. Британский пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл стал победителем Гран-при Австрии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Второе место занял австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Третьим стал испанец Карлос Сайнс из «Феррари».

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За несколько кругов до конца гонки лидер заезда нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла» столкнулся с британским пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. В результате столкновения Норрис сошел с дистанции, Ферстаппен финишировал пятым.

Расселл во второй раз стал лучшим по итогам заезда. Впервые британец выигрывал этап чемпионата мира в 2022 году, тогда он победил на Гран-при Сан-Паулу.

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете после 11 этапов, нидерландец набрал 237 очков. Второе место занимает Норрис (156), третьим идет монегаск Шарль Леклер из «Феррари» (150). В Кубке конструкторов лидерство сохраняет «Ред Булл» (355), второе место занимает «Феррари» (291), третье — «Макларен» (268).

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