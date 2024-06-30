Джордж Расселл выиграл Гран-при Австрии «Формулы-1»

ВЕНА, 30 июня. /ТАСС/. Британский пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл стал победителем Гран-при Австрии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Второе место занял австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Третьим стал испанец Карлос Сайнс из «Феррари».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241770&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За несколько кругов до конца гонки лидер заезда нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла» столкнулся с британским пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. В результате столкновения Норрис сошел с дистанции, Ферстаппен финишировал пятым.

Расселл во второй раз стал лучшим по итогам заезда. Впервые британец выигрывал этап чемпионата мира в 2022 году, тогда он победил на Гран-при Сан-Паулу.

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете после 11 этапов, нидерландец набрал 237 очков. Второе место занимает Норрис (156), третьим идет монегаск Шарль Леклер из «Феррари» (150). В Кубке конструкторов лидерство сохраняет «Ред Булл» (355), второе место занимает «Феррари» (291), третье — «Макларен» (268).