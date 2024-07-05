В Великобритании стартует 12-й этап сезона «Формулы-1»

Источник: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Программа 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2024 года — Гран-при Великобритании — стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме «Сильверстоун».

На прошлом этапе в Австрии случилось редкое для последних лет событие — авария в борьбе за лидерство в гонке: столкнулись занимающий первое место в чемпионате нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»), который еще недавно спокойно выигрывал одну гонку за другой, и его друг британец Ландо Норрис («Макларен»).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241770&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Виновным в том инциденте был признан трехкратный чемпион мира, который, в отличие от гонщика «Макларена», смог добраться до финиша на пятом месте. После гонки Ферстаппен вины не признал, Норрис же был раздосадован таким поведением друга. В личном зачете двух лидеров чемпионата разделяет уже 81 очко.

Трасса «Сильверстоун» располагается недалеко от одноименной деревни в Нортгемптоншире. Первый официальный Гран-при состоялся 13 мая 1950 года, эта гонка стала первой в истории «Формулы-1». За время своего существования схема автодрома менялась девять раз. Трасса считается сложной, высокоскоростной, она имеет много быстрых поворотов.

Рекордсменом по победам на Гран-при Великобритании является британец Льюис Хэмилтон, который финишировал первым на домашнем этапе восемь раз. Из действующих пилотов здесь также побеждали испанцы Фернандо Алонсо (2006, 2011), Карлос Сайнс — младший (2022), а также Ферстаппен (2023), который в 2020 году первенствовал здесь и в рамках Гран-при 70-летия.

Первая часть свободных заездов начнется в 14:30 мск, вторая — в 18:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:30 мск) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (17:00 мск).