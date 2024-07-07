Названы условия, при которых «Ред Булл» имеет право уволить Переса по ходу сезона Ф-1

Эти условия включают в себя требование не отставать от его напарника Макса Ферстаппена более чем на 100 очков после Гран-при Бельгии, и, как предполагается, не уступать более чем пять позиций в личном зачёте. Если Перес выполнит пункты контракта по очкам и позициям, то он, скорее всего, останется в «Ред Булл».