Перес выразил уверенность, что он останется в «Ред Булл»

«Конечно. Я предан команде и своей карьере. У меня контракт, и я изменю ситуацию. Нет такого, что что-то меня отвлекает. Я полностью сосредоточен на своей работе, которая заключается в том, чтобы хорошо выступить в гонке. Поэтому мне не нужно думать ни о чём другом.



Больше всех об этом беспокоюсь я сам. Я хочу вернуться в форму как можно скорее, а затем полностью сосредоточиться на ней. Я пытаюсь найти решение. Думаю, что мы добиваемся хорошего прогресса. Мы вот-вот отыграем пару десятых, и всё станет по-другому, мы вернёмся к тому, что было в начале года. Давайте сосредоточимся на гонке. Сезон достаточно длинный. Я в этом бизнесе давно, поэтому точно знаю, что делать и как всё изменить, я не сдамся. Я всё исправлю», — приводит слова Переса Racingnews365.