Льюис Хэмилтон стал самым возрастным победителем этапа Ф-1 в XXI веке | Источник:

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, вчера, 7 июля, одержавший победу на Гран-при Великобритании, установил сразу несколько рекордов.

В частности 39-летний Хэмилтон стал самым возрастным победителем этапа Формулы-1 в XXI веке, превзойдя достижение Кими Райкконена, установленное в 2018 году.