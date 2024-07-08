Тото Вольф анонсировал обновления «Мерседеса»

«С точки зрения скорости, это ещё не всё. Мы привезём обновления в Будапеште и Спа. Нам не следует расслабляться. На прошлой неделе мы одержали победу благодаря столкновению Ферстаппена и Норриса, но в этот раз победа у нас по праву», — приводит слова Вольфа BBC.