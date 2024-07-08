15:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Тото Вольф анонсировал обновления «Мерседеса»

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» подготовит новинки для ближайших Гран-при.

Тото Вольф анонсировал обновления «Мерседеса» | Источник: Getty Images

Об этом рассказал руководитель гоночного коллектива Тото Вольф.

«С точки зрения скорости, это ещё не всё. Мы привезём обновления в Будапеште и Спа. Нам не следует расслабляться. На прошлой неделе мы одержали победу благодаря столкновению Ферстаппена и Норриса, но в этот раз победа у нас по праву», — приводит слова Вольфа BBC.

В настоящий момент «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 221 очко. Лидером является австрийская команда «Ред Булл», на счету которой 373 балла.

Ранее известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев поразмышлял, жалеет ли Льюис Хэмилтон о решении перейти в «Феррари».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Чемпионат.com»
Стюарды избили болельщика на матче Португалия — Словения на Евро-2024
Юрист: естественно, Хабибу может грозить тюрьма из-за долгов
Федерация бокса написала заявление на бойца, оскорбившего русских
Есть самая сенсационная сборная в четвертьфинале Евро!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь