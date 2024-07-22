Ферстаппен рассказал о последней капле разочарования в «Ред Булл»

«Это была очень плохая гонка. Всё пошло наперекосяк, наша стратегия была плохой.



Мы ведь знали, что здесь очень сложно обгонять. Я пытался бороться, но из-за этого я терял очень много времени.



То, что нас андеркатнули в первый раз, неприятно, но такое бывает. Но потом это случилось снова. Я опять застрял позади него [Льюиса Хэмилтона]. Они снова выпустили меня позади него. Я вообще ничего не понимаю, это было очень плохо.



Еще и эти глупые сообщения по радио в гонке. Вместо того, чтобы просто попытались поговорить со мной и признать, что всё было неидеально… Конечно, они пытались успокоить меня…



Но затем они снова делают всё наоборот. Это было для меня последней каплей», — приводит слова Ферстаппена Viaplay.