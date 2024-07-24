Ферстаппена оштрафуют на 10 позиций на стартовой решетке Гран-при Бельгии

Причиной наказания станет пятая замена двигателя в сезоне при допустимом лимите в четыре замены. По информации источника, в «Ред Булл» приняли решение рискнуть выпадом из стартовой решетки именно в Бельгии, поскольку на трассе «Спа-Франкоршам» обгоны не так сложны, как на других этапах, в следствие чего штрафы здесь грозят меньшими последствиями. В 2022 году Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии, стартовав с 14-го места.
Ферстаппен лидирует в зачете пилотов после 13 этапов. В воскресенье нидерландец занял пятое место на Гран-при Венгрии. На 63-м круге он столкнулся с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседес» и после гонки назвал британца виновным в столкновении.
Гонка Гран-при Бельгии пройдет 28 июля.