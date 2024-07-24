16:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ферстаппена оштрафуют на 10 позиций на стартовой решетке Гран-при Бельгии

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет оштрафован на десять позиций на стартовой решетке Гран-при Бельгии — 14-го этапа «Формулы-1», который пройдет на автодроме «Спа-Франкоршам», передает Autosport.

Источник: Reuters

Причиной наказания станет пятая замена двигателя в сезоне при допустимом лимите в четыре замены. По информации источника, в «Ред Булл» приняли решение рискнуть выпадом из стартовой решетки именно в Бельгии, поскольку на трассе «Спа-Франкоршам» обгоны не так сложны, как на других этапах, в следствие чего штрафы здесь грозят меньшими последствиями. В 2022 году Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии, стартовав с 14-го места.

Ферстаппен лидирует в зачете пилотов после 13 этапов. В воскресенье нидерландец занял пятое место на Гран-при Венгрии. На 63-м круге он столкнулся с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседес» и после гонки назвал британца виновным в столкновении.

Гонка Гран-при Бельгии пройдет 28 июля.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Солд-аут в Сочи: как Валиева вернулась на лед
Открытие Олимпиады под угрозой? Игры в Париже бьют рекорды по скандалам
Расистский скандал: Аргентина унизила Францию после золотого Кубка Америки
Карма сработала: США могут лишить Олимпиад
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь