Ферстаппена оштрафуют на 10 позиций на стартовой решетке Гран-при Бельгии

Причиной наказания станет пятая замена двигателя в сезоне при допустимом лимите в четыре замены. По информации источника, в «Ред Булл» приняли решение рискнуть выпадом из стартовой решетки именно в Бельгии, поскольку на трассе «Спа-Франкоршам» обгоны не так сложны, как на других этапах, в следствие чего штрафы здесь грозят меньшими последствиями. В 2022 году Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии, стартовав с 14-го места.