11:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ты должен вести себя как чемпион». Хэмилтон отреагировал на резкие заявления Ферстаппена

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который столкнулся со сложностями в последних Гран-при.

«Ты должен вести себя как чемпион». Хэмилтон отреагировал на резкие заявления Ферстаппена | Источник: Getty Images

Напомним, во время недавнего Гран-при Венгрии нидерландец не раз критиковал тактику своей команды, а также решения стюардов. А затем Макс заявил, что все, кому не нравится его манера поведения, могут «идти к чертям».

«Ты должен быть лидером команды, членом коллектива. Может быть, не столько лидером, сколько просто всегда помнить, что ты один из членов команды, в которой много людей. Ты должен вести себя как чемпион мира. Что значит как чемпион мира? Хороший вопрос. Не так, как в прошлый уикенд!» — приводит слова Хэмилтона ESPN GB.

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