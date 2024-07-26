Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Бельгии, Пиастри — 2-й, Албон — 3-й
В Спа на автодроме «Спа-Франкоршам» завершилась первая свободная практика Гран-при Бельгии.
В Спа на автодроме «Спа-Франкоршам» завершилась первая свободная практика Гран-при Бельгии.
Лучший результат по её итогам показал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал Оскар Пиастри, представляющий «Макларен». Третье время у Александера Албона из «Уильямса».
Гран-при Бельгии. Первая тренировка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.43,372
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,531
3. Александер Албон («Уильямс») +0,727
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,853
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,907
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,934
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,957
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,043
9. Карлос Сайнс («Феррари») +1,202
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,327
11. Пьер Гасли («Альпин») +1,461
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,549
13. Даниэль Риккардо («РБ») +1,578
14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,783
15. Логан Сарджент («Уильямс») +1,939
16. Юки Цунода («РБ») +2,192
17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,273
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,440
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2,623
20. Эстебан Окон («Альпин») — не показал времени.