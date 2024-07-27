Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Леклер стартует с поула, Перес — третий | Источник:

Лучший результат показал трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Отметим, что в гонке голландец будет стартовать только 11-м из-за штрафа в 10 позиций, полученным перед этапом.