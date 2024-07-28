17:35 (мск), источник: ТАСС

Расселл стал победителем Гран-при Бельгии «Формулы-1»

БРЮССЕЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл 14-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Бельгии.

Источник: Reuters

Второе место занял его соотечественник и партнер по команде Льюис Хэмилтон. Тройку лидеров замкнул австралиец Оскар Пиастри, выступающий за «Макларен».

Следующий этап Гран-при пройдет с 23 по 25 августа в Нидерландах.

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