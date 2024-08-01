16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Спортивный директор «Ред Булл» Уитли уходит из команды

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Австрийская команда «Формулы-1» «Ред Булл» объявила на своем официальном сайте об уходе спортивного директора Джоаната Уитли в немецкий «Ауди» по окончании текущего сезона.

Спортивный директор «Ред Булл» Уитли уходит из команды | Источник: Спорт РИА Новости

Уитли, работавший в «Ред Булл» с 2006 года, займет на новом месте роль руководителя команды. «Ауди» дебютирует в «Формуле-1» в 2026 году в качестве заводской команды, созданной на базе «Заубер».

«У нас были долгие и успешные отношения с Джонатаном — больше 18 лет. Его вклад в шесть Кубков конструктора и семь побед в личном зачете в качестве сначала командного менеджера, а потом и спортивного директора навсегда будут вписаны в историю команды», — заявил генеральный директор «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

После 14 этапов сезона-2024 «Ред Булл» лидирует в зачете конструкторов, а нидерландский гонщик команды Макс Ферстаппен занимает первое место в зачете пилотов.

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