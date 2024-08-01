Спортивный директор «Ред Булл» Уитли уходит из команды

Уитли, работавший в «Ред Булл» с 2006 года, займет на новом месте роль руководителя команды. «Ауди» дебютирует в «Формуле-1» в 2026 году в качестве заводской команды, созданной на базе «Заубер».

«У нас были долгие и успешные отношения с Джонатаном — больше 18 лет. Его вклад в шесть Кубков конструктора и семь побед в личном зачете в качестве сначала командного менеджера, а потом и спортивного директора навсегда будут вписаны в историю команды», — заявил генеральный директор «Ред Булл» Кристиан Хорнер.