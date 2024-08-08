Компания Red Bull отклонила апелляцию женщины, обвинившей Хорнера

В феврале газета De Telegraaf сообщила, что одна из сотрудниц обвинила главу команды «Ред Булл» в неподобающем поведении. Отмечалось, что расследование сосредоточено на обеспокоенности сотрудницы по поводу жесткого режима работы Хорнера и не связано с какими-либо сексуальными нарушениями с его стороны. Также De Telegraaf опубликовала материал, в котором утверждалось, что обвинения включают в себя домогательства. Источник утверждал, что глава «Ред Булл» отправлял подчиненной сообщения сексуального характера. В ответ Хорнер подал на издание в суд.

В конце февраля стало известно, что Хорнер продолжит работу на своем посту после того, как команда «Ред Булл» завершила расследование и сняла с него обвинения в неподобающем поведении по отношению к своей сотруднице. По информации СМИ, затем команда «Ред Булл» отстранила женщину от работы.

«Истец воспользовался правом на подачу апелляции, ей занимался независимый юрист. На данный момент все этапы процесса обжалования завершены, окончательный результат — апелляция не удовлетворена. Итоги расследования были приняты компанией Red Bull. Внутренний процесс завершен», — говорится в заявлении.