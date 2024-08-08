22:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минюст США начал расследование в отношении владельцев «Формулы-1»

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министерство юстиции США начало расследование в отношении компании Liberty Media из-за решение «Формулы-1» отклонить заявку американской команды «Андретти» на вступление в чемпионат, заявил исполнительный директор компании Грег Маффей.

Источник: AP 2023

В январе 2024 года Liberty Media отказал «Андретти», так как в компании не верили, что команда будет конкурентоспособной в «Формуле-1». В мае шесть сенаторов США призвали Министерство юстиции расследовать решение об отказе. В Сенате считают, что «Формула-1» действует от имени отдельных команд и других заинтересованных сторон, включая иностранных автопроизводителей, и это может быть нарушением антимонопольного законодательства.

«Мы намерены в полной мере сотрудничать с этим расследованием, включая любые запросы о предоставлении информации, связанные с ним», — заявил Маффей.

Ранее «Андретти» получила одобрения Международной автомобильной федерации (FIA) на выступление в чемпионате «Формулы-1».

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