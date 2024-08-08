Минюст США начал расследование в отношении владельцев «Формулы-1»

В январе 2024 года Liberty Media отказал «Андретти», так как в компании не верили, что команда будет конкурентоспособной в «Формуле-1». В мае шесть сенаторов США призвали Министерство юстиции расследовать решение об отказе. В Сенате считают, что «Формула-1» действует от имени отдельных команд и других заинтересованных сторон, включая иностранных автопроизводителей, и это может быть нарушением антимонопольного законодательства.