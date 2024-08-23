Россиянин блеснул на ГП Нидерландов. Хватит ли этого, чтобы Шварцман стал пилотом Ф-1?

В концовке, когда мы перешли на слики, был сильный трафик и проехать быстрый круг было сложно. У меня был в концовке лишь один круг, но, когда не знаешь точек торможения и других нюансов, собрать всё воедино было трудно. В паре поворотов я потерял время. Однако если бы у меня был ещё один круг на сликах, мы показали бы отличное время. В целом я доволен и очень благодарен «Кик-Зауберу» за эту возможность".