«Хаас» намерен закрыть все долги перед «Уралкалием»

Ранее суд постановил, что «Хаас» обязан выплатить «Уралкалию» компенсацию. По информации сайта Motorsport, компания требовала выплатить 20 миллионов евро: 12 миллионов затраченных на команду средств и 8 миллионов компенсации. В июле стало известно, что «Хаас» не произвел выплаты в указанные сроки, несмотря на соответсвующее решение Швейцарского арбитражного суда.
«Хаас» намерен выплатить все суммы, причитающиеся «Уралкалию» в соответствии с арбитражным решением, и споров по поводу их размера нет. «Хаас» работает со своими юристами над тем, чтобы обеспечить соответствие платежа всем соответствующим законам и нормам США, ЕС, Великобритании и Швейцарии о санкциях. Мы продолжим работать с «Уралкалием» в ближайшие дни, чтобы окончательно решить этот вопрос", — говорится в заявлении команды.
Как утверждает RacingNews365, «Уралкалий» потребовал полного ареста активов команды по окончании Гран-при Нидерландов (23−25 августа).
В сезоне-2021 за «Хаас» выступал российский пилот Никита Мазепин, чьим отцом является бизнесмен Дмитрий Мазепин (заместитель председателя совета директоров «Уралкалия» в 2007—2022 годах). В 2022 году команда расторгла контракт с Мазепиным-младшим.