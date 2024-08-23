«Хаас» намерен закрыть все долги перед «Уралкалием»

«Хаас» намерен выплатить все суммы, причитающиеся «Уралкалию» в соответствии с арбитражным решением, и споров по поводу их размера нет. «Хаас» работает со своими юристами над тем, чтобы обеспечить соответствие платежа всем соответствующим законам и нормам США, ЕС, Великобритании и Швейцарии о санкциях. Мы продолжим работать с «Уралкалием» в ближайшие дни, чтобы окончательно решить этот вопрос", — говорится в заявлении команды.