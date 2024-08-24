Болид Формулы-1 уничтожили аварией и пожаром. Босс команды в шоке

Гонщик остался невредим, но теперь под угрозой его участие в квалификации: у механиков менее трёх часов, чтобы собрать вокруг чудом уцелевшего шасси новый автомобиль. Однако проблема не только в этом: у Сарджента в этот уикенд была обновлённая машина, и все новинки были уничтожены. Теперь же Логану крупно повезёт, если он сможет продолжить уикенд хотя бы на автомобиле прежней конфигурации.