Ферстаппен был на поуле лишь несколько секунд. А Хэмилтон взял и провалился

Плотность результатов намекала, что есть серьёзный шанс на неожиданный вылет кого-то из лидеров по итогам второго сегмента — так и вышло. Льюис Хэмилтон что на первой, что на второй попытке выступил не лучшим образом, проиграл Джорджу Расселлу почти полсекунды и оказался только 12-м. Чуть больше оправданий у Карлоса Сайнса: «Феррари» смотрится в Зандворте так себе, так что и за 11-ю позицию вроде можно не критиковать совсем сильно — вот только Шарль Леклер прошёл дальше, опередив напарника на две с лишним десятые.