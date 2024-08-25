Норрис одержал вторую в карьере победу на этапах «Формулы-1»

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис стал победителем 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Нидерландов в Зандворте.
Второе место занял трехкратный чемпион мира нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Норрис опередил хозяина трассы и победителя гонки в трех предыдущих сезонах на 22,896 секунды. Тройку замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер из Монако.
Также в топ-10 попали: 4. Оскар Пиастри (Австралия; «Макларен»), 5. Карлос Сайнс (Испания; «Феррари»), 6. Серхио Перес (Мексика; «Ред Булл»), 7. Джордж Расселл (Великобритания; «Мерседес»), 8. Льюис Хэмилтон (Великобритания; «Мерседес»), 9. Пьер Гасли (Франция; «Альпин»), 10. Фернандо Алонсо (Испания; «Астон Мартин»).
Норрис одержал вторую победу в текущем сезоне и в карьере. В мае он стал победителем Гран-при Майами.
Следующий этап пройдет в итальянской Монце с 30 августа по 1 сентября.