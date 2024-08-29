В Формуле-1 разбили машину безопасности. Гран-при ещё даже не стартовал — как так?

Что же до автомобиля, то не переживайте: разумеется, на трассе есть запасной сейфти-кар, который и будет использоваться во время уикенда. Да и нынешний экземпляр, судя по фото с места аварии, вполне подлежит восстановлению, кузов не повело, внутренние агрегаты — все или подавляющее число — вряд ли пострадали.