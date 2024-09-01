Макс Ферстаппен — о проблемах с болидом: я никогда раньше не сталкивался с таким

«У меня нет объяснения. Это очень странно. Я никогда раньше не сталкивался с таким, чтобы что-то могло так сильно повлиять на баланс. Мы должны понять, как это произошло. Весь уикенд проходит не очень хорошо. На мой взгляд, только во втором сегменте квалификации всё было достаточно хорошо. Но когда в третьем сегменте вы на четыре десятых медленнее, чем во втором, то это, очевидно, очень плохо. Сейчас мы не понимаем, как такое возможно», — приводит слова Ферстаппена Marca.