Макс Ферстаппен заявил, что его болид превратился в неуправляемого монстра

Новый чемпионский титул ускользает от него после того, как он с огромным трудом занял лишь шестое место на Гран-при Италии в минувшее воскресенье. «МК-Спорт» рассказывает подробности.
В прошлом году 26-летний автогонщик из Нидерландов одержал рекордные 19 побед в 22 гонках самого однобокого и предсказуемого сезона за всю историю Формулы-1. Ферстаппен также уверенно начал и 2024 год, однако затем он столкнулся с серьезными трудностями. Макс не может выиграть уже шесть последних гонок и опережает Ландо Норриса из «Макларена» всего на 62 очка за восемь оставшихся гонок. Команда британского пилота отстает и вовсе всего на восемь очков от «Ред Булл» в зачете конструкторов.
«В прошлом году у нас была отличная машина, которая была самой доминирующей машиной из всех. А сейчас наши конструкторы и инженеры превратили её в плохо управляемого гоночного монстра. Поэтому нам нужно в кратчайшие сроки её изменить, потому что, если так пойдет и дальше, то два чемпионских титула в личном и командном зачетах станут — нереальными», — сказал 26-летний пилот в Монце, на сверхбыстрой трассе, где он побеждал два последних сезона.
Макс Ферстаппен также заявил, что не смог выступить на Гран-при Италии на полную мощность из-за проблем с двигателем. Да, и команда могла бы лучше проработать его стратегию в гонке. «Мы, по сути, прошли путь от самой лучшей и побеждающей машины до ужасной и неуправляемой за какие-то шесть-восемь месяцев. Для меня это очень странно. Но сейчас нам нужно перевернуть машину с ног на голову», — добавил Ферстаппен.
Во время самой гонки на трассе в итальянской Монце в какой-то момент по радио послышалось, как Макс резко приказал команде — «не спать»! Позже он объяснил, что это было связано с низким процентом заряда батареи и тем, что команда дала ему указание экономить, а затем не уведомила его, когда он мог бы приложить больше усилий.
«Это очевидные вещи, которые нужно постоянно контролировать. Я знаю, что ни с кем не соревнуюсь, у нас одна команда, но это не должно иметь значения. Это все равно гонка Формулы-1, где нужно выжимать максимум из всего, чтобы одержать победу несмотря на все трудности», — уточнил трехкратный чемпион мира, гонщик «Ред Булл».
***
Блестящую победу на Гран-при Италии одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, который на домашней для этой гоночной команды трассе и к огромной радости итальянских болельщиков сумел опередить финишировавших на втором и третьем местах Оскара Пиастри и Ландо Норриса из «Макларена».