Макс Ферстаппен заявил, что его болид превратился в неуправляемого монстра

«В прошлом году у нас была отличная машина, которая была самой доминирующей машиной из всех. А сейчас наши конструкторы и инженеры превратили её в плохо управляемого гоночного монстра. Поэтому нам нужно в кратчайшие сроки её изменить, потому что, если так пойдет и дальше, то два чемпионских титула в личном и командном зачетах станут — нереальными», — сказал 26-летний пилот в Монце, на сверхбыстрой трассе, где он побеждал два последних сезона.