Тото Вольф оценил перспективы «Ред Булл» в оставшейся части сезона Формулы-1

«Не думаю, что “Ред Булл” нужно списывать со счетов. Для Формулы-1 здорово, что сейчас сложилась такая ситуация. Это настоящий рок-н-ролл. Борьба, которую мы наблюдаем между четырьмя командами, является отличной новостью для болельщиков и для всего спорта. Семь или восемь машин сейчас способны бороться за подиум, и это здорово», — приводит слова Вольфа Autosport.