В Баку стартует 17-й этап сезона «Формулы-1»

«Ред Булл» стремительно теряет лидирующие позиции в чемпионате, и если в личном зачете у нидерландца Макса Ферстаппена еще остается комфортное преимущество (он на 62 очка опережает британца Ландо Норриса), то в Кубке конструкторов австрийский коллектив всего на 8 баллов впереди «Макларена» и на 39 — «Феррари». Ферстаппен уже открыто высказывается, что титулы в обоих зачетах уплывают от «Ред Булл», как бы пытаясь взбодрить свою команду и призывая ее найти выход из данной ситуации. Трехкратный чемпион мира не поднимался на высшую ступень пьедестала на протяжении последних шести гонок.