В Баку стартует 17-й этап сезона «Формулы-1»

БАКУ, 13 сентября. /ТАСС/. Программа 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2024 года — Гран-при Азербайджана — стартует в пятницу на городской трассе в Баку.
«Ред Булл» стремительно теряет лидирующие позиции в чемпионате, и если в личном зачете у нидерландца Макса Ферстаппена еще остается комфортное преимущество (он на 62 очка опережает британца Ландо Норриса), то в Кубке конструкторов австрийский коллектив всего на 8 баллов впереди «Макларена» и на 39 — «Феррари». Ферстаппен уже открыто высказывается, что титулы в обоих зачетах уплывают от «Ред Булл», как бы пытаясь взбодрить свою команду и призывая ее найти выход из данной ситуации. Трехкратный чемпион мира не поднимался на высшую ступень пьедестала на протяжении последних шести гонок.
Этап в Баку был включен в календарь чемпионата в 2016 году, но тогда он проходил в рамках Гран-при Европы, с 2017 года стал носить название «Гран-при Азербайджана». Трасса проложена в черте города, а стартовая прямая пролегает вдоль набережной Каспийского моря. Трек состоит из 20 поворотов (12 левых и 8 правых), а длина круга составляет 6 км, стартовая прямая является самой длинной в календаре чемпионата (2,1 км), к ее концу гонщики разгоняются до 340 км/ч. Другая особенность трассы — сразу 8 поворотов под 90 градусов.
В дебютной гонке в Баку победу одержал немец Нико Росберг, который завершил карьеру сразу после завоевания чемпионского титула в 2016 году. Затем Гран-при Азербайджана выигрывали австралиец Даниэль Риккьярдо, британец Льюис Хэмилтон, финн Валттери Боттас, Ферстаппен и дважды мексиканец Серхио Перес. В 2020 году этап не состоялся из-за пандемии коронавируса.
Первая часть свободных заездов начнется в 12:30 мск, вторая — в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (11:30 мск) и квалификация (15:00 мск). Завершится программа этапа воскресной гонкой (14:00 мск).