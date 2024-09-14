Ферстаппен объяснил причину слабого выступления в квалификации

«Я уже после первого круга в первом сегменте понял, что будет сложно. В машине кое-что изменилось, и это сильно усложнило задачу. Зад сильно подпрыгивал каждый раз при входе и выходе из поворота. Это очень усложнило нашу задачу. Второй сегмент прошел довольно хорошо, но в машине, все уже было иначе. Я не мог хорошо проходить середину поворота. У меня также была слишком сильная недостаточная поворачиваемость, что плохо на городской трассе.



Q3, конечно, должен был быть лучше, но в первой попытке я допустил маленькую ошибку в последнем повороте. В следующей попытке меня снова сильно подбрасывало. А если вы не чувствуете себя комфортно, то не можете атаковать.



Мы кое-что подкорректировали, и, конечно, понимаем откуда это пошло. Облом. Конечно, вы всегда пытаетесь извлечь максимум. Не то чтобы я сидел в машине подавленный или что-то в этом роде, но я знал, что будет трудно.



С машиной сейчас, конечно, не всё в порядке, но посмотрим», — приводит слова Ферстаппена после квалификации телеканал Viaplay.