Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

БАКУ, 15 сентября. /ТАСС/. Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем гонки Гран-при Азербайджана — 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Второе место занял монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Тройку лучших замкнул британец Джордж Расселл из «Мерседеса». Действующий чемпион мира и лидер общего зачета нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл») финишировал пятым, гонщик не может победить на протяжении семи этапов.
Гонка завершилась под виртуальной машиной безопасности в связи с аварией с участием испанца Карлоса Сайнса — младшего («Феррари») и мексиканца Серхио Переса («Ред Булл»). На момент столкновения они занимали третье и четвертое места соответственно.
Ферстаппен лидирует в общем зачете с 313 очками. В тройку лидеров также входят британец Ландо Норрис из «Макларена» (253) и Леклер (235). В Кубке конструкторов сменился лидер — «Маклерен» возглавляет зачет, набрав 475 очков. Следом идут «Ред Булл» (456) и «Феррари» (425).