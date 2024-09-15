Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Гонка завершилась под виртуальной машиной безопасности в связи с аварией с участием испанца Карлоса Сайнса — младшего («Феррари») и мексиканца Серхио Переса («Ред Булл»). На момент столкновения они занимали третье и четвертое места соответственно.