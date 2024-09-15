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Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Второе место занял монегаск Шарль Леклер, третье — британец Джордж Расселл.

Источник: Reuters

БАКУ, 15 сентября. /ТАСС/. Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем гонки Гран-при Азербайджана — 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Второе место занял монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Тройку лучших замкнул британец Джордж Расселл из «Мерседеса». Действующий чемпион мира и лидер общего зачета нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл») финишировал пятым, гонщик не может победить на протяжении семи этапов.

Гонка завершилась под виртуальной машиной безопасности в связи с аварией с участием испанца Карлоса Сайнса — младшего («Феррари») и мексиканца Серхио Переса («Ред Булл»). На момент столкновения они занимали третье и четвертое места соответственно.

Ферстаппен лидирует в общем зачете с 313 очками. В тройку лидеров также входят британец Ландо Норрис из «Макларена» (253) и Леклер (235). В Кубке конструкторов сменился лидер — «Маклерен» возглавляет зачет, набрав 475 очков. Следом идут «Ред Булл» (456) и «Феррари» (425).