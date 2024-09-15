«Макларен» впервые за 10 лет возглавил Кубок конструкторов

Благодаря результатам в последних Гран-при «Макларен» вышел на первое место в Кубке конструкторов. Для британской команды лидерство в сезоне стало первым за последние 10 лет. В сезоне-2014 пилоты «Макларена» Дженсон Баттон и Кевин Магнуссен лидировали после первого этапа в Австралии, заняв третье и второе места.