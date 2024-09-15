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«Макларен» впервые за 10 лет возглавил Кубок конструкторов

По итогам 17-го этапа Формулы-1 — Гран-при Азербайджана — британский коллектив «Макларен» опередил австрийскую команду «Ред Булл» в Кубке конструкторов, возглавив таблицу.

Источник: Getty Images

«Ред Булл», в свою очередь, впервые за два года потерял лидерство.

Благодаря результатам в последних Гран-при «Макларен» вышел на первое место в Кубке конструкторов. Для британской команды лидерство в сезоне стало первым за последние 10 лет. В сезоне-2014 пилоты «Макларена» Дженсон Баттон и Кевин Магнуссен лидировали после первого этапа в Австралии, заняв третье и второе места.

Кубок конструкторов сезона-2024:

1. «Макларен» — 476 очков.
2. «Ред Булл» — 456.
3. «Феррари» — 425.
4. «Мерседес» — 309.
5. «Астон Мартин» — 82.
6. «РБ» — 34.
7. «Хаас» — 29.
8. «Уильямс» — 16.
9. «Альпин» — 13.
10. «Кик-Заубер» — 0.

Британская команда Формулы-1 «Макларен» находится под расследованием стюардов после окончания 17-го этапа в Баку — Гран-при Азербайджана — из-за неправильной экипировки своих механиков.