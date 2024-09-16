Марко оценил шансы австрийской команды в Кубке конструкторов «Формулы-1»

После воскресной гонки Гран-при Азербайджана в Баку, которая завершилась победой австралийского пилота Оскара Пиастри, на первое место в Кубке конструкторов с 476 очками впервые за 10 лет вышла команда «Макларен». Действующий победитель «Ред Булл» (456 очков) за семь гонок до конца чемпионата опустился на второе место. Бессменное доминирование «Ред Булл» в Кубке конструкторов продлилось 847 дней.
Марко надеется, что пилоты «Макларена» Пиастри и Ландо Норрис будут отбирать очки друг у друга до конца сезона, поскольку у обоих еще есть математический шанс выиграть титул чемпиона.
«В Кубке конструкторов у нас больше нет шансов. Позитивным моментом является то, что Пиастри очень близок к Норрису по очкам, а у “Макларена” своя командная тактика, поэтому развязка наступит не так быстро. У нашей машины есть потенциал, но она слишком чувствительна к настройкам. Не стоит ждать прогресса в Сингапуре, но в Остине он необходим, иначе и титул в личном зачете будет под вопросом», — цитирует Марко Sky Sport.