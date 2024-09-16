Марко оценил шансы австрийской команды в Кубке конструкторов «Формулы-1»

«В Кубке конструкторов у нас больше нет шансов. Позитивным моментом является то, что Пиастри очень близок к Норрису по очкам, а у “Макларена” своя командная тактика, поэтому развязка наступит не так быстро. У нашей машины есть потенциал, но она слишком чувствительна к настройкам. Не стоит ждать прогресса в Сингапуре, но в Остине он необходим, иначе и титул в личном зачете будет под вопросом», — цитирует Марко Sky Sport.