В Сингапуре стартует 18-й этап сезона «Формулы-1»

ТАСС, 20 сентября. Программа 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2024 года — Гран-при Сингапура — стартует в пятницу двумя свободными практиками.
Лидером чемпионата в Сингапур прибыл трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл», и если в личном зачете у нидерландца еще остается преимущество в 59 очков над британцем Ландо Норрисом («Макларен»), то на трассе его болид уже далеко не самый быстрый. В Кубке конструкторов же австрийский коллектив уступил лидерство впервые с Гран-при Испании 2022 года — «Макларен» опережает соперника на 20 очков. В Сингапуре у Ферстаппена вряд ли получится исправить текущую ситуацию, ведь здесь он не побеждал ни разу.
Этап в Сингапуре появился в календаре чемпионата мира в 2008 году. Главной особенностью данного Гран-при является его проведение при искусственном освещении. На всей дистанции обеспечен стабильный световой поток. Проходит этап на городской трассе по улицам города-государства Сингапур. В 2020 и 2021 годах Гран-при не состоялся из-за пандемии коронавируса.
Рекордсменом по количеству побед здесь является немец Себастьян Феттель (пять), четырежды первым финишную черту пересекал британец Льюис Хэмилтон, дважды — испанец Фернандо Алонсо, по одной победе на счету немца Нико Росберга, мексиканца Серхио Переса и испанца Карлоса Сайнса — младшего.
Первая часть свободных заездов начнется в 12:30 мск, вторая — в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (12:30 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:00 мск).