В Сингапуре стартует 18-й этап сезона «Формулы-1»

Лидером чемпионата в Сингапур прибыл трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл», и если в личном зачете у нидерландца еще остается преимущество в 59 очков над британцем Ландо Норрисом («Макларен»), то на трассе его болид уже далеко не самый быстрый. В Кубке конструкторов же австрийский коллектив уступил лидерство впервые с Гран-при Испании 2022 года — «Макларен» опережает соперника на 20 очков. В Сингапуре у Ферстаппена вряд ли получится исправить текущую ситуацию, ведь здесь он не побеждал ни разу.