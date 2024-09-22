Ферстаппен намекнул на уход из «Формулы-1» из-за инцидента с ФИА

«Такого рода вещи определенно влияют на мое будущее. Мне не позволяют быть самим собой и приходится иметь дело с подобными глупостями. На данном этапе моей карьеры мне не хочется постоянно иметь дело с подобными вещами. Это действительно утомительно. Конечно, здорово добиваться успеха и выигрывать гонки, но когда ты уже всего этого достиг, выиграл несколько титулов и много гонок, хочется еще и просто приятно провести время. Но когда приходится иметь дело с подобными глупостями, то это становится еще одной причиной не продолжать участвовать в этом спорте», — приводит Total-Motorsport.com слова Ферстаппена.