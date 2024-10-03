СМИ обсуждают призрак Шумахера. Его якобы видели на свадьбе дочери

Таблоид The Mirror сделал вывод о присутствии Шумахера на свадьбе по косвенным доказательствам. Жена гонщика Коринна пригласила на мероприятие его младшего брата Ральфа, которого раньше не подпускала близко к Михаэлю и с которым у нее были натянутые отношения. Англичане расценили это как потепление: «Есть небольшие признаки того, что Коринна может смягчить свою позицию. Ральф был среди тех, кто присутствовал», — сказано в тексте The Mirror.